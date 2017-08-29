НКЦБФР аннулировала лицензию Универсальной биржи

Лицензия Универсальной биржи аннулирована на основании поданного заявления

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) аннулировала лицензию фондовой биржи Универсальная на проведение профессиональной деятельности на фондовом рынке. Об этом НКЦБФР сообщает на официальном сайте.



Согласно сообщению, биржу лишили лицензии на основании поданного заявления.



По данным регулятора, в Украине осталось пять фондовых бирж, которые имеют лицензию на проведение профессиональной деятельности на фондовом рынке. Это Украинская биржа, ПФТС, биржи Перспектива и Иннэкс, а также УМВБ.



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