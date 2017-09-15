5 причин купить токены Клуба инвесторов Vprofite.club
На правах рекламы
Про ICO cлышали все. Проекты привлекают сотни миллионов долларов, ICO рекламируют Флойд Майвезер и Перис Хилтон
http://www.coinfox.ru/novosti/7542-peris-khilton-i-flojd-mejvezer-reklamiruyut-ico
И это неудивительно, если посмотреть на несколько цифр - результаты уже проведенных ICO и заработка инвесторов:
Проект Stratis
Дата ICO - 20.06.2016
Собрано USD: 610"908
Продано токенов: 84"000"000
Если оценивать прибыль от инвестиций в долларах США, то она составляет:
цена токена на ICO: $0.007
цена токена сегодня: $5.6
доходность: +79"898.43%.
Если оценивать прибыль от инвестиций в биткоинах, то она составляет:
цена токена на ICO: 0.00001048
цена токена сегодня: 0.00232612
доходность: +22"086.58%.
ICO Spectrocoin - начальная стоимость $0,001 за токен, прошло менее года - рост до $0,15.
Рост свыше 18 000%.
ICO ARK - начальная стоимость $0,01, рост с ноября 2016 г. - до $0,79.
Почти 8000% годовых.
ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ЧУВСТВУЮТ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВЛОЖИЛИ 1000 ДОЛЛАРОВ В ОДНО ИЗ ТАКИХ ICO. А людей таких достаточно много.
Но если вы не вошли в их число - не все потеряно. Перспективные ICO открываются достаточно часто.
5 причин купить токены Клуба инвесторов Vprofite.club
1. Клуб инвесторов Vprofite.club предлагает вложить деньги не в перспективную идею и даже не в прототип, а в успешно работающий реальный бизнес. Проект работает более полугода, имеет больше 13 тыс. довольных клиентов, успешную бизнес-модель и много публикаций в СМИ о своем бизнесе.
http://cryptorussia.ru/zametki/klub-v-profite-aktualnaya-informaciya-po-investiciyam-v-kriptovalyuty
http://kp.ua/economics/577003-fakt-kak-ynvestyrovat-v-kryptovaluity-v-odyn-klyk
https://ain.ua/2017/06/01/kak-kupit-kriptovalyutu-v-neskolko-klikov
https://www.rbc.ua/rus/news/stoit-seychas-investirovat-kriptovalyuty-1496403636.html
и многие другие.
Сейчас среди проектов, привлекающих инвестиции - ресторан "Харбин", компания по торговле металлом, кафе и пекарня, а также онлайн-продукт - индекс криптовалют, позволяющий инвестировать в основные криптовалюты без необходимости открытия кошелька.
На 2018 год запланировано открытие децентрализованной биржи криптовалют, сервиса страхования финансовых рисков на блокчейн и многое другое, подробнее можно узнать в документации ICO на странице проекта.
Это говорит о том, что инвестиционные ожидания от токенов Vprofite.club опираются на реально работающий бизнес, который в ближайшем будущем будет дополнен уникальными и перспективными сервисами, востребованность которых сомнений не вызывает.
2.Эмиссия токенов ограничена. Дополнительная эмиссия возможна не ранее, чем через год и только в случае, если за нее проголосуют 75% владельцев токенов.
3.Условия предусматривают обязательство компании направлять не менее 10% прибыли на выкуп токенов с рынка, что означает постоянный спрос при ограниченном предложении. Что, как известно, влечет за собой рост актива.
4.Условия предусматривают выплату дивидендов осенью и весной 2018 года, что обеспечит активный спрос на токены, особенно перед датой выплаты дивидендов.
5.PreSale и первый этап ICO завершен досрочно,что говорит о том,что на токены есть устойчивый спрос, превышающий предложение. Учитывая ограниченное количество токенов и постоянный их выкуп компанией, аналитики прогнозируют значительный рост курсовой стоимости токенов https://112.ua/mnenie/ico-kak-investory-zarabatyvayut-tysyachi-procentov-pribyli-za-neskolko-mesyacev-409440.html
Ознакомится с предложением и купить токены можно тут http://ico.vprofite.club/
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