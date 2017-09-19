Dow Jones и S&P 500 обновили максимумы
Американские фондовые индексы в понедельник выросли, при этом значения Dow Jones Industrial Average и S&P 500 обновили исторические максимумы по итогам, соответственно, пятой и второй сессий подряд. Об этом пишет Финмаркет.
С начала текущего года Dow Jones достигает рекорда уже в 40-й раз.
Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 63,01 пункта (0,28%) - до 22331,35 пункта, S&P 500 за день вырос на 3,64 пункта (0,15%), составив 2503,87 пункта, а значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 6,17 пункта (0,1%) - до 6454,64 пункта.
Позитивное настроение участников рынка вызвало ослабление напряженности вокруг Северной Кореи, что привело к росту аппетита к рискованным активам, в том числе к акциям.
Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы.
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