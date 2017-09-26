НКЦБФР предлагает оставить в Украине одну фондовую биржу
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынка (НКЦБФР) предлагает создать вертикально-интегрированный холдинг, в который войдут единственная универсальная биржа, Нацдепозитарий и центральный контрагент. Об этом пишет FinClub.
По словам члена НКЦБФР Дмитрия Тарабакина, существующие биржи работают неэффективно.
"Год назад было восемь бирж, стало пять, но это все равно на четыре больше, чем должно быть. Совокупный операционный доход трех основных бирж составил 11 млн грн, тогда как расходы - 27,2 млн грн, то есть затраты трех бирж на свое содержание в три раза больше, чем их доходы. При этом затраты на содержание единственной биржи примерно соответствовали бы доходу", - подсчитал Дмитрий Тарабакин.
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