Краудфандинг - выгодный способ вложения в интересную идею

В нашей стране краудфандинг – один из удобных способов инвестирования для получения прибыли. Примером может стать площадка MIP Capital

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Краудфандинг - народное финансирование проекта, выставленного в открытый доступ. Любой человек, имеющий в запасе интересную идею, предлагает "скинуться" на ее реализацию всем заинтересовавшимся, предлагая процент прибыли или компании или не предлагая вовсе ничего. Такой способ финансирования проектов весьма распространен на Западе и в последнее время начал завоевывать популярность и в Украине.

Инициатор проекта приходит на краудфандинговую площадку и предлагает свою идею аудитории. Чтобы его проект заинтересовал нужное количество людей, он описывает цели проекта (обязательно конкретные), указывает способы реализации, говорит о сроках сбора и претворения идеи в жизнь, предупреждает о рисках и обещает вознаграждение, если проект "выгорит". У каждой площадки есть свои правила отбора проектов, и если он соответствует всем требованиям, идея публикуется.

Далее площадка отводит реципиенту определенный срок сбора денег: если он уложился в него и нужная сумма набрана, деньги отдаются автору идеи. Если сумма не дотянула до нужных цифр, все вклады возвращаются обратно.

Площадки краудфандинга стали спонсорами многих инновационных продуктов, специфических гаджетов и приборов. Любой изобретатель может собрать здесь деньги на серийное производство своего детища. Краудфандинг - уникальная возможность для интересного проекта пробиться в большой мир. Он стимулирует людей придумывать что-то новое и оригинальное. К тому же это точный способ узнать, нужен ли этот проект или продукт окружающим. Здесь люди голосуют своими деньгами - что может быть честнее? С другой стороны, краудфандинг дает возможность вложить деньги в рискованный проект, сулящий большие барыши.

По прогнозам специалистов, в ближайшие годы Украину и Россию ждет бум краудфандинга - рынок будет расти в 7-9 раз ежегодно. Стоит отметить, что в нашей стране краудфандинг используется не столько для завершения творческих проектов и благотворительных целей, сколько как еще один удобный способ инвестирования для получения прибыли. Примером может стать площадка MIP Capital. Это посредник между инвесторами, желающими вложить деньги в интересную идею, и управляющими, которые хотят привлечь дополнительные средства на развитие своего бизнеса. Здесь можно вложить деньги в 4 направления: ставки на спорт, обменные сервисы, торговля криптовалютами и стартапы и бизнес.

Управляющие проходят строгий отбор - приглашаются только опытные бизнесмены с перспективными проектами. Они устанавливают условия сотрудничества для инвесторов, привлекают деньги и начинают работать. Система распределения прибыли между управляющими и инвесторами полностью автоматизирована. Инвестор может диверсифицировать свои средства и вложить их сразу в несколько направлений. Все отрасли позволяют получить высокую прибыль при умеренном риске. На данный момент в проекты управляющих на этой площадке вложено уже более 175 000 долларов. Портал успешно развивается, привлекая новые средства.

Multi Invest Platform - https://mip.capital