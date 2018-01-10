Учим слово "эскроу". Зачем инвесторам счета условного хранения

популярные на западе счета условного хранения эксроу дошли до Украины. Поможет ли это инвесторам?

Практика использования счетов эскроу получила широкое распространение за рубежом. Особенно при проведении крупных финансовых трансакций, в частности, при продаже недвижимости, в сделках слияния и поглощения, в международной купле-продаже товаров и пр.



В Украине возможность использования таких счетов законодательно закрепили только в этом году. Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах" от 23.03.2017 года внес изменения, в частности, в Гражданский кодекс Украины, дополнив его статьями, регулирующими данный вид банковских счетов. В конце года свою нормативную базу к этим изменениям привел в соотсветствие и Нацбанк.



Что такое счет эскроу



Особенность расчетов через такие счета заключается в том, что деньги передаются одной из сторон сделки только после выполнения ею определенных обязательств или при наступлении специально оговоренных условий. В зарубежной практике, например, в случае продажи какого-либо товара, как правило, заключается трехстороннее соглашение эскроу, по которому покупатель перечисляет на счет банка (эскроу-агента) денежные средства в размере стоимости товара.



Продавец (бенефициар такого счета) сможет воспользоваться деньгами только после выполнения своих обязательств. Контролировать этот процесс может и банк. Если одна из сторон не выпллнит условия сделки в установленный срок, у банка появляются основания для возвращения денег владельцу счета. Таким образом, эскроу - это и способ расчетов между сторонами, и способ гарантирования совершения платежа.

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Счет эксроу может открываться на основании договора счета условного хранения (эскроу) между банком и клиентом (владельцем счета). Банк зачисляет на этот счет денежные средства и после наступления оснований, указанных в договоре, перечисляет их бенефициару в течение установленного срока. Ни владелец счета, ни бенефициар, как правило, не вправе распоряжаться деньгами, находящимися на счете эскроу. Более того, не допускается обращение взыскания или арест таких денежных средств ни по обязательствам банка, ни по обязательствам владельца счета или бенефициара. Даже если бенефициар не является стороной указанного договора, без его согласия этот договор не может ни изменяться, ни расторгаться.



Зачем это нужно



Предположительно, счета эскроу будут прежде всего использоваться в рамках процедуры принудительного выкупа акций у миноритарных акционеров лицом, владеющим доминирующим контрольным пакетом акций (95 и более процентов акций), которая за рубежом известна как процедура "squeeze out".



В силу новых предписаний Закона Украины "Об акционерных обществах" владелец доминирующего контрольного пакета акций имеет право направить публичное безотзывное требование о приобретении им акций у всех оставшихся акционеров, которые будут обязаны продать свои акции такому абсолютному мажоритарию. В то же время ни для кого не секрет, что в ряде акционерных обществ есть т.н. "мертвые души" - миноритарные акционеры, которые не присутствуют на общих собраниях и с которыми у общества зачастую утрачена какая-либо связь.

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Вполне вероятно, что такие "дремлющие акционеры" и не откликнутся на требование доминирующего контролера продать свои акции. Во избежание такой потенциально тупиковой ситуации законодатель предусмотрел механизм выкупа при помощи счетов эскроу, который можно реализовать даже в отношении "мертвых душ". Доминирующий контролер должен открыть в банке счет условного хранения (эскроу), бенефициарами которого будут владельцы небольших пакетов акций.

В дальнейшем банк, в котором открыт счет эскроу, должен будет перечислить средства акционерам на указанные ими счета или выдать деньги наличными, в случае если такие акционеры к нему обратятся. Перечисление денежных средств на счета эскроу в размере стоимости акций приравнивается к их оплате, после которой происходит перевод депозитарными учреждениями соответствующих акций со счетов в ценных бумагах акционеров на счет в ценных бумагах мажоритария. Таким образом, благодаря использованию счетов эскроу принудительный выкуп акций доминирующим контролером будет происходить практически без участия миноритарных акционеров.

Украинские особенности

В целом, можно предположить, что и в дальнейшем использование эскроу-счетов в Украине не приобретет такой популярности, как на Западе. Для того чтобы воспользоваться механизмом "squeeze out", мажоритарию необходимо сконцентрировать в своих руках 95% акций, а это не всегда реалистично. Использование счетов эскроу при сделках с недвижимостью вряд ли вытеснит существующие схемы расчетов, так как эти счета довольно прозрачны, а показывать наличие крупной денежной суммы и объяснять фискальным органам ее происхождение захочет далеко не каждый.

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К тому же в массовом сознании наличные деньги представляются более надежным средством платежа, чем безналичные средства. Кроме того, Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" не предусматривает более высокой суммы граничного размера возмещения средств по таким счетам, поэтому в случае банкротства банка, в котором открыт счет эскроу со значительной суммой на нем, можно будет рассчитывать только на возвращение стандартных 200 000 грн. В любом случае говорить более определенно о перспективах использования эскроу-счетов в Украине можно будет только после доработки нормативной базы для их регулирования.

Александр Выговский

Адвокат ЮФ Ильяшев и Партнеры