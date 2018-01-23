Фондовый индекс Германии DAX вырос до рекордной отметки

Индекс DAX сегодня вырос до рекорда - 13596 пунктов - на фоне новостей из США

Ключевой фондовый индекс Германии, DAX, сегодня вырос до рекорда (13596 пунктов) на фоне новостей из США и опубликованной немецкой макроэкономической статистики. Это следует из данных Bloomberg Markets.



Британский индекс FTSE 100 днем поднимался на 0,25%, до 7735,18 пункта, французский CAC 40 - на 0,13%, до 5549,1 пункта.



Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозируют рост DAX до отметки 14 тыс. пунктов в ближайшие недели.



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