Нацбанк отозвал валютные лицензии у трех компаний

НБУ отозвал генеральные лицензии на проведение валютных операций у трех участников рынка ценных бумаг

Национальный банк Украины отозвал генеральные лицензии на проведение валютных операций у профессиональных участников рынка ценных бумаг: Первой фондовой брокерской компании, фондовой биржи Универсальная и компании Таргет Трейд. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Как сообщается, Первая фондовая брокерская компания по собственной инициативе обратилась в НБУ с просьбой об отзыве лицензии. В отношении двух других компаний Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензии на проведение профессиональной деятельности на фондовом рынке.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выявила "мусорные" ценные бумаги на 25 млрд грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.