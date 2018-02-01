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Нацбанк отозвал валютные лицензии у трех компаний

01.02.2018 10:51
НБУ отозвал генеральные лицензии на проведение валютных операций у трех участников рынка ценных бумаг

Национальный банк Украины отозвал генеральные лицензии на проведение валютных операций у профессиональных участников рынка ценных бумаг: Первой фондовой брокерской компании, фондовой биржи Универсальная и компании Таргет Трейд. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Как сообщается, Первая фондовая брокерская компания по собственной инициативе обратилась в НБУ с просьбой об отзыве лицензии. В отношении двух других компаний Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензии на проведение профессиональной деятельности на фондовом рынке.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выявила "мусорные" ценные бумаги на 25 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ
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