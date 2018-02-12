Citigroup выпустил ноты под гривневые бонды на 655 млн грн
Citigroup выпустил кредитные ноты под гривневые облигации внутреннего государственного займа на 655 млн грн. ОБ этом говорится в сообщении банка на сайте Ирландской фондовой биржи.
Бумаги эмитированы 9 февраля под гривневые госбонды на 200 млн грн, 85 млн грн и 370 млн грн со сроком обращения до 27 июля 2018 г., 11 января 2019 г. и 17 октября 2022 г., соответственно.
Осенью прошлого года Citigroup выпустил Ukraine Credit Linked Unsecured Notes под залог гривневых бумаг. Общий выпуск тогда составил 3,3 млрд грн.
С начала года нерезиденты нарастили портфель гривневых гособлигаций на 6,8 млрд грн до 12,1 млрд грн.
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