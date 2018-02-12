Citigroup выпустил ноты под гривневые бонды на 655 млн грн

Citigroup выпустил кредитные ноты под гривневые гособлигации на 655 млн грн

Citigroup выпустил кредитные ноты под гривневые облигации внутреннего государственного займа на 655 млн грн. ОБ этом говорится в сообщении банка на сайте Ирландской фондовой биржи.



Бумаги эмитированы 9 февраля под гривневые госбонды на 200 млн грн, 85 млн грн и 370 млн грн со сроком обращения до 27 июля 2018 г., 11 января 2019 г. и 17 октября 2022 г., соответственно.



Осенью прошлого года Citigroup выпустил Ukraine Credit Linked Unsecured Notes под залог гривневых бумаг. Общий выпуск тогда составил 3,3 млрд грн.



С начала года нерезиденты нарастили портфель гривневых гособлигаций на 6,8 млрд грн до 12,1 млрд грн.



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