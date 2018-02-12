Упрощена покупка иностранных ценных бумаг для граждан Украины

Иностранные ценные бумаги стали доступны в Украине не только для компаний, но и для любого гражданина Украины

Фото: Pixabay

Ценные бумаги, размещенные на зарубежных биржах, стали доступны не только для крупных инвесторов, но и для любого гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального депозитария Украины (НДУ).



6 февраля вступило в силу решение N871 "О внесении изменений в положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины", которое упрощает допуск ценных бумаг иностранных эмитентов с украинскими активами на фондовый рынок и снимает ограничения по их обращению.



"Упростилась процедура входа ценных бумаг на рынок. Теперь все, что необходимо сделать эмитенту для получения разрешения от НКЦБФР на допуск ценных бумаг иностранной компании, - заполнить стандартную форму заявки. Сбор остальной информации и введение на украинский фондовый рынок осуществляет НДУ. Сняты ограничения по количеству обращения ценных бумаг для их владельцев. Для участников рынка это хорошая возможность для расширения пакета услуг", - рассказал глава Нацдепозитария Миндаугас Бакас.



Упрощенная процедура допуска ценных бумаг на рынок Украины позволит увеличить объемы торгов на украинском фондовом рынке и сделает его более привлекательным для первичного публичного размещения.



По словам начальника отдела международных отношений и развития деятельности НДУ Евгения Дидковского, решение отменяет ограничения объема иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению на рынке Украины.



"Любое количество бумаг определенного выпуска, получившего допуск, может заводиться в страну. Обращение бумаг не обязательно должно происходить на бирже. Это дает больше свободы покупателям и продавцам, которые могут договариваться о покупке-продаже между собой. Ценные бумаги могут дарить, передавать по наследству и т.п.", - отметил он.



Кроме этого, теперь допуск иностранных ценных бумаг может быть разрешен не только по заявлению эмитента, но и по обращению НДУ. Ранее, если эмитент не был заинтересован в обращении его ценных бумаг в Украине, это не могло произойти. Теперь Нацдепозитарий может получить разрешение в интересах инвесторов.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter