НКЦБФР оштрафовала компанию Сократ за манипулирование ценами
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) оштрафовала финкомпанию Сократ за манипулирование ценами акций Николаевцемента на 170 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В результате проверки НКЦБФР установила факты манипулирования ценами акций Николаевцемента в течение 2014 года и 2016-2017 годов со стороны торговцев Сократа на Украинской бирже.
"В результате совершенных ограниченным кругом торговцев операций с ценными бумагами Николаевцемента произошел стремительный рост их стоимости примерно в 15 раз", - указывает комиссия.
Регулятор продолжает анализировать операции с ценными бумагами предприятия, которые осуществлялись другими участниками рынка.
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