Ощадбанк выиграл дело о манипулировании госбондами

Суд отменил санкции НКЦБФР к государственному Ощадбанку на 170 тыс. грн

Суды первой и апелляционной инстанций отменили санкции НКЦБФР к государственному Ощадбанку на 170 тыс. грн за манипулирование на фондовом рынке. Об этом пишет FinClub.



Публичный конфликт между Ощадбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку возник в октябре 2016 года, когда регулятор фондового рынка впервые оштрафовал торговца за манипулирование ценами на ОВГЗ. Размер штрафа составил 170 тыс. грн, но Ощадбанк отказался платить, поскольку его "операции не имели признаков манипулирования".



НКЦБФР утверждала, что Ощадбанк в мае, сентябре и ноябре 2014 года торговал ОВГЗ на бирже "Перспектива" без "очевидного экономического смысла".

Поскольку НКЦБФР отказалась отменить свой штраф, Ощадбанк подал на нее в суд.

Окружной административный суд Киева 22 сентября 2017 года удовлетворил административный иск Ощадбанка. Суд признал противоправным и отменил постановление НКЦБФР № 544-ЦА-УП-Т от 4 октября 2016 года о наложении санкций на Ощадбанк в виде штрафа на 170 тыс. грн за правонарушение на рынке ценных бумаг за умышленные действия, которые имеют признаки манипулирования на фондовом рынке.

НКЦБФР не согласилось с таким постановлением, поэтому подала апелляционную жалобу.



Апелляционный суд согласился с мнением суда первой инстанции, что рассмотрение сделок с ОВГЗ не только за те дни, о которых говорит НКЦБФР, а за более длинный срок, показывает, что банк получил прибыль от операций с ними, а значит "подтверждается наличие очевидного экономического смысла от таких операций". К тому же, необходимость торговли ОВГЗ на вторичном рынке предусмотрена договором между Минфином и Ощадбанком (не меньше 3% общего объема торгов).

Нашел суд и нарушения в действиях НКЦБФР: на документах комиссии отсутствуют все необходимые подписи. При этом суд отклонил тезис Ощадбанка, что НКЦБФР нарушила сроки применения санкций.

Учитывая все эти аргументы, Киевский апелляционный административный суд 18 января 2018 года по делу № 826/1656/17 вынес постановление оставить без удовлетворения апелляционную жалобу НКЦБФР, а постановление Окружного админсуда Киева - без изменений.



Соответственно, Ощадбанк не манипулировал ценами на ОВГЗ и не должен платить штраф в размере 170 тыс. грн.



Но НКЦБФР имеет право подать кассационную жалобу в Верховный суд.



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