На азиатских биржах котировки рухнули вслед за американскими

Японский Nikkei в начале сегодняшних торгов обвалился на 6,6%, китайский Hang Seng на 5%

Фондовый рынок США вчера, 5 февраля, обвалился после длительного периода устойчивого роста. Аналитики объясняют снижение котировок опасениями по поводу роста доходности облигаций США. Сегодня вслед за американскими рухнули котировки на азиатских биржах.



По данным Bloomberg Markets, Dow Jones упал на 4,6%. В пунктах (1175) это рекордное падение в истории, отмечают западные СМИ.



S&P 500 потерял 4,1%. За два дня капитализация индекса сократилась на 6,3%. Входящие в него компании подешевели на $1,5 трлн.



Японский Nikkei в начале сегодняшних торгов обвалился на 6,6%, китайский Hang Seng на 5%, Shanghai Composite - на 2,2%.



Обвал американских фондовых индексов в понедельник привел к тому, что 500 богатейших людей мира потеряли $114 млрд активов.



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