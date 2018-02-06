Facebook, Amazon, Google потеряли $91 млрд на падении рынка в США
Капитализация технологических компаний Facebook, Amazon, Alphabet (материнская компания Google) и Netflix сократилась на $90,7 млрд из-за падения котировок на фондовых рынках США. Об этом сообщает CNBC.
На закрытии торгов акции этих компаний потеряли от 2,8 до 5,1%.
Больше всех сократилась капитализация холдинга Alphabet $39,5 млрд.
Вчера, 5 февраля, ключевые фондовые индексы США обвалились после длительного периода устойчивого роста. Аналитики объясняют снижение котировок опасениями по поводу роста доходности облигаций США.
Обвал привел к тому, что 500 богатейших людей мира потеряли $114 млрд активов.
Сегодня вслед за американскими рухнули индексы азиатских бирж.
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