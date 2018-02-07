Заденет ли Украину фондовый обвал в США

Крупнейшие фондовые биржи мира начали месяц с падения. К чему готовиться Украине?

Мировые финансовые рынки пошатнулись. Крупнейшие американские корпорации, входящие в пул индекса S&P 500, за несколько дней потеряли в общей сложности $1,5 трлн. Капитализация технологических компаний Facebook, Amazon, Alphabet (холдинг создателей Google) и Netflix снизилась на $90,7 млрд.

Вслед за обвалом в США во вторник упали ключевые индексы крупнейших бирж Азии и Европы. Некоторые аналитики стали проводить параллели с предкризисным временем 2008 года.

Опрошенные LIGA.net финансисты пока не разделяют самых пессимистичных прогнозов, называя обвал "ожидаемой коррекцией". Основные причины падения в США - аномально продолжительный рост основных индексов без заметных колебаний, а также риски повышения ставок Федеральной резервной системы США.

Как рынки будет вести себя дальше и чем это угрожает Украине?

Зарплата американцев, ставка ФРС и роботы

5 февраля стало худшим днем для американских рынков за последние 6 лет. По данным Bloomberg Markets, по итогам торгов понедельника индекс Dow Jones (акции 30 крупнейших компаний США) упал на 4,6%, S&P 500 (500 крупнейших акционерных компаний Штатов) потерял 4,1%, NASDAQ (высокотехнологичные компании) сократился на 3,78%. Для Dow и S&P 500 это были худшие торги с 2011 года.

Во вторник тренд подхватили азиатские рынки: японский Nikkei в начале торгов обвалился на 6,6%, китайские Hang Seng и Shanghai Composite - на 5% и 2,2% соответственно. В Европе британский индекс FTSE 100 снизился на 3,09%, французский CAC - на 3,2%, немецкий DAX - на 3,59%.

Ситуация начала накаляться еще в пятницу, когда рынки резко отреагировали на повышение средней почасовой оплаты труда в США, рассказывает глава отдела стратегий на рынке акций датского Saxo Bank Питер Гарнри. Это самая крупная двухдневная распродажа с момента резкого обвала в августе 2015 года, отмечает он.

"Во многих штатах с первого января повышен размер минимальной зарплаты, - объясняет главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Инвесторы считают, что на это повлияла недавняя налоговая реформа администрации Трампа".

В понедельник в должность вступил новый глава ФРС Джером Пауэлл. По времени это совпало с ростом доходностей государственных бумаг США разных сроков, добавляет Харди.

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Ожидания по поводу ужесточения политики Федеральной резервной системы США усилились, глобальные инвесторы перераспределяют портфели активов в пользу инструментов с фиксированной доходностью (в первую очередь - гособлигаций США), сокращая позиции в акциях, рассказывает директор корпоративного департамента рейтингового агентства IBI-Rating Игорь Дикий. По его словам, масштаба панике добавили "торговые роботы", которые автоматически сбрасывали наиболее дешевеющие активы.

"Рынки боятся, что ФРС будет более резко реагировать на возможные риски инфляции из-за высоких темпов создания новых рабочих мест в США и роста уровня зарплат, - уточняет руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен. - Это в свою очередь создает намеки на перегрев американской экономики".

Случайный сбой или новый 2008-й?

Обвал мировых фондовых индексов нельзя назвать неожиданностью, отмечает член украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран. "Период относительно стабильного роста на мировых рынках очень затянулся, - говорит он. - Сроки и глубину коррекции нельзя было спрогнозировать, но в целом это ожидаемый процесс".

Аналитики ожидали глобального обвала и раньше - для индекса S&P 500 серия без серьезных колебаний (в районе 5%), которая оборвалась в этот понедельник, стала рекордной за последние несколько десятилетий, добавляет Дикий.

"Эта ситуация станет тестом для устойчивой позиции рынка относительно слабого доллара, - говорит Джон Харди. - Валюты развивающихся рынков пока реагировали на нее очень слабо и с большим опозданием, спреды доходности на них пока еще не "испугались".

Рынок "споткнулся", но идет дальше, глобальных изменений в мировой экономике не будет, уверен Шапран.

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Присходящие события - это типичная коррекция для поздней фазы макроэкономического роста, считает управляющий партнер Capital Times Эрик Найман. "К маю ситуация в мировой экономике, скорее всего, спровоцирует ухудшение прогнозов по прибыли акционерных компаний, - прогнозирует Найман. - Поскольку динамика фондовых рынков предсказывает ситуацию в экономике, то к ноябрю можно ожидать начала экономического кризиса в Штатах".

Доходности по тридцатилетним гособлигациям США сегодня близки к символическому рубежу в 3%, десятилетние бумаги приближаются к шестилетнему пику, рассказывает Харди. "В последний раз пиковые значения по разным по длительности гособлигациям США наблюдались - внимание - летом 2007 года", - подчеркивает он.

Украина наблюдает с опаской

Более высокие ставки, на которые ориентируются как американский рынок, так и ФРС США, приведут к дефолтам должников, наиболее отягощенных кредитными обязательствами, отмечает Вальчишен. Это может стать проблемой и для Украины с ее крупными выплатами по госдолгу в ближайшие годы, добавляет Найман.

"Если мы имеем дело с затяжным процессом, инвесторы сократят "аппетит к риску", - поясняет Дикий. - А это повлечет за собой падение спроса на рисковые ценные бумаги, к которым относятся и еврооблигации Украины. Реструктурировать старый и выпускать новый долг будет гораздо сложнее".

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Потенциально может произойти и обратный процесс - если коррекция напугает ФРС и та откажется от повышения ставок, это, наоборот, приведет к притоку капитала на развивающиеся рынки, считает Шапран.

В силу происходящего в мире Минфин и НБУ могут занять еще более "защитную" позицию, когда от снижения учетной ставки НБУ откажутся на более длительный период или же начнут агрессивнее повышать ее, отмечает Вальчишен.

В повышении ставки в США Украина точно не заинтересована, добавляет Дикий. "Дорогой доллар негативно повлияет на сырьевые цены на мировых рынках, - объясняет Дикий. - Это означает более низкие валютные поступления экспортеров, что скажется на торговом балансе и в итоге на курсе гривни".

Сергей Шевчук

Кристина Болотова