Лихорадка на мировых фондовых площадках докатилась до Украины

Индекс UX, отслеживающий стоимость голубых фишек Украинской биржи, упал почти на 3%

Глобальная распродажа на биржах докатилась и до Украины. Индекс UX, отслеживающий стоимость голубых фишек Украинской биржи, упал на 2,98%.

Как пишет Finclub, значительней всего подешевели акции Донбассэнерго (-8,78%) и Укрнафты (-4,72%). Акции Мотор Сич упали на 3,93%, Центрэнерго - на 3,85%. Райффайзен Банк Аваль подорожал на 0,94%.

Накануне, как сообщал FinClub, произошла глобальная распродажа: американские индексы просели почти на 5%, европейские - на 2-3%.

Сегодня азиатские рынки упали: японский индекс Nikkei 225 потерял 4,76%, гонконгский индекс Hang Seng - 5,12%, тайванський Taiwan Weighted - 4,95%, южнокорейский KOSPI 200 - 1,63%, шанхайский Shanghai - 3,38%.

Европейские индексы также в красной зоне: немецкий DAX 30 потерял 2,32%, британский FTSE 100 - 2,64%, индекс Euro Stoxx 50 - 2,46%.

При этом накануне американские площадки начали восстанавливаться: индекс Dow 30 растет на 2,33%, S&P 500 - на 1,77%, Nasdaq - на 2,13%.

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