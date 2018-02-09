Фондовые индексы США снова обвалились

Падение произошло на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынке

Данные бирж свидетельствуют, что основные фондовые индексы США в четверг вновь упали. В этот раз на 3,8% - 4,15%.

Индекс Dow Jones обвалился на 4,15% - до 23860,46 пункта, индекс NASDAQ на 3,9% - до 6777,16 пункта, индекс S&P 500 на 3,75% - до 2581,08 пункта.

В понедельник на американских биржах произошел резкий обвал, когда индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. На следующий день индексы частично компенсировали потерю.

С начала недели с учетом коррекции Dow Jones снизился на 1660,5 пункта (6,5%), NASDAQ - на 463,35 пункта (6,4%), а S&P 500 - на 181,13 пункта (6,6%).

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Аналитики связывают распродажу на рынке акций с коррекцией, необходимость которой давно назревала, и с повышением доходности гособлигаций на фоне усилившихся инфляционных ожиданий.

Как отмечает The Wall Street Journal, "бычий" рынок в США длится уже 9 лет, а текущая коррекция - пятая по счету. Предыдущие четыре раза рынку удавалось восстановиться.

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