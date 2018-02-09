Фондовые индексы Азии упали вслед за американскими
Котировки на японских и китайских биржах обвалились вслед за американскими.
По данным Bloomberg Markets, японский Nikkei 225 теряет 2,32% и составил к настоящему моменту 21382,62 пункта. Китайский Hang Seng просел более чем на 3% и составил 29507,42 пункта.
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Аналитики связывают распродажу на рынке акций с коррекцией, необходимость которой давно назревала, и с повышением доходности гособлигаций на фоне усилившихся инфляционных ожиданий.
Как отмечает The Wall Street Journal, "бычий" рынок в США длится уже девять лет, а текущая коррекция - пятая по счету. Предыдущие четыре раза рынку удавалось восстановиться.
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