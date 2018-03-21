Нафтогаз планирует выйти на рынок евробондов - Коболев

В этом году Нафтогаз планирует выпустить еврооблигации, сообщил глава компания

Андрей Коболев

ЛIГАБiзнесIнформ

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