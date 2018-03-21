Нафтогаз планирует выйти на рынок евробондов - Коболев
НАК Нафтогаз Украины в текущем году планирует выйти на рынок еврооблигаций. Об этом агентству Bloomberg сообщил глава компании Андрей Коболев.
Коболев рассчитывает на то, что инвесторы позитивно отнесутся к этому размещению, ввиду показателей доходности компании, роста добычи, а также выигранного арбитража.
"Надеемся, что Газпром выполнит решение арбитража", - добавил он.
Украина и Нафтогаз настаивают на том, чтобы газопровод Северный поток-2 не был построен. Россия не разделяет политику и поставки газа, подчеркнул Коболев.
Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что все средства Газпрома, которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет. "Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет", - отметил Петренко.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман говорил, что Россия должна заплатить Украине более $8,5 млрд по решениям АМКУ и Стокгольмского арбитража в споре Газпрома и Нафтогаза.
Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал российскому Газпрому в удовлетворении апелляционной жалобы по делу об уплате в госбюджет Украины более 171 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.
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