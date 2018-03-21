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Нафтогаз планирует выйти на рынок евробондов - Коболев

21.03.2018 10:30
В этом году Нафтогаз планирует выпустить еврооблигации, сообщил глава компания
Андрей Коболев

НАК Нафтогаз Украины в текущем году планирует выйти на рынок еврооблигаций. Об этом агентству Bloomberg сообщил глава компании Андрей Коболев.

Коболев рассчитывает на то, что инвесторы позитивно отнесутся к этому размещению, ввиду показателей доходности компании, роста добычи, а также выигранного арбитража.

"Надеемся, что Газпром выполнит решение арбитража", - добавил он.

Украина и Нафтогаз настаивают на том, чтобы газопровод Северный поток-2 не был построен. Россия не разделяет политику и поставки газа, подчеркнул Коболев.

Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что все средства Газпрома, которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет. "Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет", - отметил Петренко.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман говорил, что Россия должна заплатить Украине более $8,5 млрд по решениям АМКУ и Стокгольмского арбитража в споре Газпрома и Нафтогаза. 

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал российскому Газпрому в удовлетворении апелляционной жалобы по делу об уплате в госбюджет Украины более 171 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фондовый рынок
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