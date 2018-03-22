Нацкомиссия по ценным бумагам изменила порядок выплаты дивидендов

НКЦБФР изменила порядок осуществления депозитарной и клиринговой деятельности, в том числе, выплаты дивидендов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила изменения к ряду нормативно-правовых актов по вопросам осуществления депозитарной и клиринговой деятельности.



"Предполагается урегулировать процедуру направления акционерам сообщений через депозитарную систему Украины в случае созыва внеочередных общих собраний акционерами, которые на день представления требования о созыве внеочередного общего собрания являются владельцами 10 и больше процентов голосующих акций общества", - уточняет НКЦБФР.



Регулятор изменил порядок выплаты акционерным обществом дивидендов - уточняются требования по выплате акционерным обществом дивидендов.



"Публичные акционерные общества, в отношении ценных бумаг которых осуществлено публичное предложение (включены в реестр фондовой биржи), а также банки, обязуются платить дивиденды исключительно через депозитарную систему Украины", - сообщил регулятор.



Другие акционерные общества смогут выбирать на общем собрании акционеров один из двух способов выплаты дивидендов - непосредственно акционерам или через депозитарную систему Украины.



Изменениями также уточняется, что выплата дивидендов владельцам акций одного типа и класса должно происходить пропорционально количеству принадлежащих им ценных бумаг, а условия выплаты дивидендов (в частности относительно сроков, способа и суммы дивидендов) должны быть одинаковым для всех владельцев акций одного типа и класса.



Изменилось также положение о глобальном сертификате и временном глобальном сертификате, а также требования к договорам между участниками депозитарной системы Украины - уточняются отдельные нормы, в том числе использования электронных документов.



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