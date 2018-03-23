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Акции на европейских биржах подешевели до годового минимума

23.03.2018 13:45
Акции на европейских биржах подешевели до годового минимума
Фото: Pixabay

Котировки на европейских фондовых биржах показывают наибольшее падение за год. Инвесторы обеспокоены возможностью торговой войны между США и Китаем, объясняет Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп намерен ввести ряд ограничений на китайский импорт. КНР уже осудила это намерение.

Немецкий DAX в настоящему моменту потерял 1,73% - до 11896 пунктов. Английский FTSE 100 снизился на 0,63% и составляет 6908,65 пункта, французский CAC 40 потерял 1,59% и составляет 5085 пунктов.

Вчера, 22 марта, Трамп подписал соответствующий меморандум. Объемы импорта из Китая в США достигают $60 млрд в год. По словам Трампа, дефицит торгового баланса США с КНР составляет $375 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фондовый рынок, США, ЕС, Трамп
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