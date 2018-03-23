Акции на европейских биржах подешевели до годового минимума
Котировки на европейских фондовых биржах показывают наибольшее падение за год. Инвесторы обеспокоены возможностью торговой войны между США и Китаем, объясняет Bloomberg.
Президент США Дональд Трамп намерен ввести ряд ограничений на китайский импорт. КНР уже осудила это намерение.
Немецкий DAX в настоящему моменту потерял 1,73% - до 11896 пунктов. Английский FTSE 100 снизился на 0,63% и составляет 6908,65 пункта, французский CAC 40 потерял 1,59% и составляет 5085 пунктов.
Вчера, 22 марта, Трамп подписал соответствующий меморандум. Объемы импорта из Китая в США достигают $60 млрд в год. По словам Трампа, дефицит торгового баланса США с КНР составляет $375 млрд.
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