 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.12  26.43   EUR:  32.09  32.64
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Шанхайская биржа запустила торги нефтяным фьючерсом в юанях

26.03.2018 08:52
На площадке проходят торги контрактами на поставку в период с сентября 2018 по март 2019 года
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Шанхайская международная энергетическая биржа (INE) начала торги нефтяным фьючерсом, номинированным в юанях.

Как сообщает агентство Xinhua, на площадке проходят торги контрактами на поставку в период с сентября 2018 по март 2019 года.

Сообщается, что после открытия торгов цена барреля нефти составляла 440 юаней (почти $70). Спустя 20 минут на площадке заключили 14 тыс. контрактов. Торговая маржа составляет 7% от общей стоимости контракта. Колебания в сторону повышения и понижения ограничены 5%.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биржа, Китай, нефть
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров