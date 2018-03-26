Шанхайская биржа запустила торги нефтяным фьючерсом в юанях

На площадке проходят торги контрактами на поставку в период с сентября 2018 по март 2019 года

Шанхайская международная энергетическая биржа (INE) начала торги нефтяным фьючерсом, номинированным в юанях.

Как сообщает агентство Xinhua, на площадке проходят торги контрактами на поставку в период с сентября 2018 по март 2019 года.

Сообщается, что после открытия торгов цена барреля нефти составляла 440 юаней (почти $70). Спустя 20 минут на площадке заключили 14 тыс. контрактов. Торговая маржа составляет 7% от общей стоимости контракта. Колебания в сторону повышения и понижения ограничены 5%.

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