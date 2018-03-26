Падение котировок на американских биржах продолжается
На фондовых биржах США снижаются котировки. По данным Bloomberg Markets, к настоящему моменту Dow Jones Industrial Average потерял 1,77% и составляет 23533,2 пункта, S&P 500 - 2,1% (2588,26 пункта), Nasdaq Composite - 2,43% (6992,67 пункта).
На прошлой неделе Dow обвалился на 5,7%, Standard&Poor's 500 - на 6%, Nasdaq Composite - 6,5%.
В конце прошлой недели рухнули и котировки на европейских биржах на фоне обострения экономических отношений между США и Китаем.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что намерен ввести ряд ограничений на китайский импорт. КНР осудила это намерение.
Соответствующий меморандум Трамп подписал 22 марта.
Объемы импорта из Китая в США достигают $60 млрд в год. По словам Трампа, дефицит торгового баланса США с КНР составляет $375 млрд.
Ранее сегодня стало известно, что США предварительно согласились не применять новые тарифы к китайскому импорту без одобрения ВТО.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Падение котировок на американских биржах продолжается 14:50
- Шанхайская биржа запустила торги нефтяным фьючерсом в юанях 08:52
- Акции на европейских биржах подешевели до годового минимума 13:45
- Нацкомиссия по ценным бумагам изменила порядок выплаты дивидендов 10:55
- Нафтогаз планирует выйти на рынок евробондов - Коболев 10:30
-
2713
-
1474
-
1456
-
847
-