Падение котировок на американских биржах продолжается

Ключевые фондовые индексы США к настоящему моменту потеряли в среднем 2%

На фондовых биржах США снижаются котировки. По данным Bloomberg Markets, к настоящему моменту Dow Jones Industrial Average потерял 1,77% и составляет 23533,2 пункта, S&P 500 - 2,1% (2588,26 пункта), Nasdaq Composite - 2,43% (6992,67 пункта).



На прошлой неделе Dow обвалился на 5,7%, Standard&Poor's 500 - на 6%, Nasdaq Composite - 6,5%.



В конце прошлой недели рухнули и котировки на европейских биржах на фоне обострения экономических отношений между США и Китаем.



Президент США Дональд Трамп заявлял, что намерен ввести ряд ограничений на китайский импорт. КНР осудила это намерение.



Соответствующий меморандум Трамп подписал 22 марта.



Объемы импорта из Китая в США достигают $60 млрд в год. По словам Трампа, дефицит торгового баланса США с КНР составляет $375 млрд.



Ранее сегодня стало известно, что США предварительно согласились не применять новые тарифы к китайскому импорту без одобрения ВТО.



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