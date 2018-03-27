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Котировки на биржах США растут максимальными темпами с 2015 года

27.03.2018 11:25
Темпы роста Dow Jones Industrial Average и S&P 500 вчера были максимальными с лета 2015 года
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Фондовый рынок США существенно вырос по итогам торгового дня 26 марта. Bloomberg отмечает, что темпы роста Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 были максимальными с лета 2015 года.

Рост котировок объясняется более оптимистичным, чем ранее, настроением инвесторов. Опасения, связанные с американской внешнеторговой политикой, уже не такие сильные.

Сейчас, как сообщают американские СМИ, США и Китай ведут переговоры, которые позволят избежать введения новых пошлин на китайский импорт.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фондовый рынок, США
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