Нацдепозитарий запустил е-сервис для акционерных обществ

Национальный депозитарий запустил электронную услугу по формированию реестров собственников ценных бумаг

26 марта 2018 г. Национальный депозитарий Украины запустил новый цифровой сервис для эмитентов ценных бумаг. Теперь процедура подачи распоряжения на формирование реестра собственников ценных бумаг занимает несколько минут и доступна в режиме 24/7. Об этом сообщает пресс-служба НДУ.

"Информация о собственниках ценных бумаг является неотъемлемой частью корпоративных действий эмитентов, как при проведении общих собраний, так и при формировании отчетности. НДУ, в рамках внедрения европейских стандартов обслуживания, запустил электронную услугу по формированию реестров собственников ценных бумаг. Всё, что необходимо клиентам НДУ - иметь электронную подпись и печать, а также зарегистрироваться в клиентском кабинете на сайте https://my.csd.ua/. Для подачи распоряжения достаточно сделать несколько кликов. В обновленном меню находится сервис, который предоставляет возможность заполнить электронную форму распоряжения и отправить её нажатием одной кнопки", - сказано в сообщении.

"Изменение, которые мы вносим в формат предоставления этой услуги - одно из самых кардинальных за последние три года, - заявил член правления Национального депозитария Андрей Порада. - Мы хотим постепенно уходить от бумажного формата взаимодействия и для этого расширяем функционал. О новой услуге нужно знать всем, кто отвечает за корпоративные действия в акционерных обществах. По нашим оценкам активных пользователей будет около 6 тыс.".

Стандартная форма распоряжения раньше заполнялась вручную и в бумажной форме отправлялась в Центральный депозитарий почтой или с курьером. В зависимости от местонахождения клиента НДУ и оперативности работы почтовых или курьерских служб подготовка документа, его отправка и ожидание, пока он пройдёт все этапы проверки, могла занимать до полумесяца.

Ранее сообщалось, что ценные бумаги, размещенные на зарубежных биржах, стали доступны для покупки гражданами Украины.

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