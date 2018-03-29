Оператор CME Group купит британскую финтех-компанию

Биржевой оператор CME Group договорился о покупке компании NEX

Американский биржевой оператор CME Group договорился о покупке за 3,9 млрд фунтов ($5,5 млрд) британской компании NEX, специализирующейся на финансовых технологиях. Об этом пишет Reuters.



По условиям сделки, акционеры NEX получат 5 фунтов и 0,0444 новой акции CME за каждую акцию компании.



Советы директоров обеих компаний сделку уже одобрили, очередь за регуляторами. В сучае их положительного решения сделку закроют во второй половине этого года.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.