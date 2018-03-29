Оператор CME Group купит британскую финтех-компанию
29.03.2018 18:25
Биржевой оператор CME Group договорился о покупке компании NEX
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Американский биржевой оператор CME Group договорился о покупке за 3,9 млрд фунтов ($5,5 млрд) британской компании NEX, специализирующейся на финансовых технологиях. Об этом пишет Reuters.
По условиям сделки, акционеры NEX получат 5 фунтов и 0,0444 новой акции CME за каждую акцию компании.
Советы директоров обеих компаний сделку уже одобрили, очередь за регуляторами. В сучае их положительного решения сделку закроют во второй половине этого года.
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