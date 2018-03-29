 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.26  26.57   EUR:  32.33  32.90
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Оператор CME Group купит британскую финтех-компанию

29.03.2018 18:25
Биржевой оператор CME Group договорился о покупке компании NEX
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Американский биржевой оператор CME Group договорился о покупке за 3,9 млрд фунтов ($5,5 млрд) британской компании NEX, специализирующейся на финансовых технологиях. Об этом пишет Reuters.

По условиям сделки, акционеры NEX получат 5 фунтов и 0,0444 новой акции CME за каждую акцию компании.

Советы директоров обеих компаний сделку уже одобрили, очередь за регуляторами. В сучае их положительного решения сделку закроют во второй половине этого года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фондовый рынок
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров