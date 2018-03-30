Citigroup выпустил облигации на 160 млн грн

Citigroup выпустил кредитные ноты под гривневые госбонды на 160 млн грн

Citigroup Global Markets выпустил кредитные ноты под гривневые облигации внутреннего государственного займа на 160 млн грн. Об этом банк сообщает на сайте Ирландской фондовой биржи.



Ценные бумаги эмитированы 29 марта под гривневые ОВГЗ со сроком погашения 25 января 2021 года.



В феврале Citigroup выпустил кредитные ноты под гривневые облигации внутреннего государственного займа на 655 млн грн.



С начала года нерезиденты нарастили портфель гривневых гособлигаций на 6,8 млрд грн до 12,1 млрд грн.



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