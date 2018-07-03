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03.07.2018, 18:47

Китайскую компанию вернут на рынок США

Китайскую компанию вернут на рынок США

Акции ZTE уже пошли резко вверх

В результате сегодняшних торгов, акции компании ZTE пошли резко вверх. Сигналом для рынка стали изменения в руководящем составе китайской компании, как это требовали в США.

Об этом сообщает Reuters и LightWaveOnline. 

Напомним, неделей ранее сообщалось, что ZTE почти выполнила свои обязательства для отмены санкций США. Смена руководства - было одним из условий США для возвращения ZTE к бизнесу.

Ранее Министерство торговли США разрешило китайской корпорации возобновить покупки компонентов у американских компаний. Это произошло после того, как ZTE согласилась выплатить $1 млрд штрафа и положить еще $400 млн залога в банк, указанный федеральным правительством США, а также сменить состав совета директоров и выполнить ряд других условий.

Ранее компания оплатила правительству США штраф в размере $1 млрд. 

По данным агентства, этот банковский счет создан таким образом, чтобы позволить правительству США получить доступ к средствам, положенных на него, если ZTE нарушит договор о смене состава руководства компании.

Однако 19 июня стало известно, что американский Сенат заблокировал соглашение Трампа и Си Цзиньпина о спасении ZTE. Ожидается, что теперь американский президент будет предпринимать попытки смягчить в правительстве позицию по китайской компании.

В США считают, что телекоммуникационное оборудование ZTE якобы может использоваться для слежки за американскими гражданами и компаниями.

Ранее министерство торговли США разрешило китайской корпорации возобновить покупки компонентов у американских компаний.

Напомним, 3 мая стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривают возможность запрета продажи китайских смартфонов в Америке, а также запретила их реализацию на своих военных базах по всему миру.  

10 мая ZTE приостановила производство смартфонов и прекратила торговлю акциями из-за американских санкций. Однако позже президент США Дональд Трамп заявил о совместных планах с главой КНР Си Цзиньпином вернуть китайскую компанию "в большой бизнес". Уже 22 мая стало известно, что США на своих условиях договорилась с Китаем о снятии запрета на продажу оборудования ZTE.

Компания ZTE - второй по величине производитель телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в Китае (четвертый в США). Ведет свой бизнес в более чем 160 странах. Имеет 13 собственных научно-исследовательских центров в Китае, США, Швеции и Корее. Более 10% годового дохода ZTE направляет на научно-исследовательскую деятельность. Компания сотрудничает с Intel, Microsoft, IBM, Alcatel, Qualcomm, Analog Devices, Accenture, Texas Instruments, Freescale, Agere Systems, и ADI.

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Теги: США, пошлины, zte
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