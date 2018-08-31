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31.08.2018, 09:40

Киберполиция разоблачила мошенническую онлайн-биржу

Киберполиция разоблачила мошенническую онлайн-биржу

Полицейские разоблачили организаторов мошеннической онлайн-биржи

Сотрудники киберполиции разоблачили организаторов масштабной мошеннической онлайн-финансовой биржи. Об этом в четверг сообщил начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк, пишет пресс-служба.

Злоумышленники действовали на территории нескольких стран, а один из их офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. По словам Демедюка, было установлено, что преступная группа действовала с 2013 года.

"Участники группы во главе с 28-летним иностранцем организовали схему завладения средствами граждан. Схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд ресурсов", - сообщает киберполиция.

Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого мошенники имитировали успешные торги. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет. Далее мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет.

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Теги: хакер
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