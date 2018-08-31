Китайцы могут стать акционерами Украинской биржи

Украинская биржа (УБ) выпустит дополнительно к существующим 25 тыс. акций более 14 тыс. новых и предложит их Бохайской товарной бирже (BOCE, Китай). Об этом сообщает пресс-служба УБ.
Таким образом BOCE может получить пакет 28,7% акций площадки после допэмиссии.
Акционеры биржи также предоставили правлению предприятия полномочия на проведение существенной сделки по приобретению ПО торговой системы на сумму до $1 млн и утвердили Евгения Комиссарова главой правления.
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