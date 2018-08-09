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09.08.2018, 11:30

Индексы Московской биржи падают вместе с курсом рубля

Индексы Московской биржи падают вместе с курсом рубля

После сообщения о новых санкциях основные индексы Московской биржи падают вместе с курсом рубля

Основные индексы на Московской бирже сегодня, 9 августа, снижаются после объявления о новых санкциях против России.

ММВБ к этому моменту потерял 0,7% и составляет 2276,53 пункта. Измеряемый в долларах РТС снизился на 2,73% - до 1083,38 пункта.

Напомним, вчера вечером США объявили, что с 22 августа введут новые санкции против России из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

До этого вчера сообщалось, что курс российского рубля обвалился до уровня 2016 года.

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Теги: биржа, Россия, санкции, курс, рубль, фондовый рынок
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