После сообщения о новых санкциях основные индексы Московской биржи падают вместе с курсом рубля

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Основные индексы на Московской бирже сегодня, 9 августа, снижаются после объявления о новых санкциях против России.



ММВБ к этому моменту потерял 0,7% и составляет 2276,53 пункта. Измеряемый в долларах РТС снизился на 2,73% - до 1083,38 пункта.

Напомним, вчера вечером США объявили, что с 22 августа введут новые санкции против России из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



До этого вчера сообщалось, что курс российского рубля обвалился до уровня 2016 года.