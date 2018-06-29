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29.06.2018, 10:49

Минфин привлек 45 млн грн от продажи ОВГЗ

Минфин привлек 45 млн грн от продажи ОВГЗ

Под 15 и 17,35%

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 956,566 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Минфина от 26 июня.

«По результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа 26 июня 2018 года, в государственный бюджет привлечено 956 566 097,20 гривень», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, было удовлетворено 3 заявки на покупку ОВГЗ из 10 представленных.

В частности, с помощью доразмещение ОВГЗ в бюджет удалось привлечь: со сроком погашения 2 июня 2021 года — 1 023 545,25 грн (средневзвешенный уровень доходности — 15,00%); со сроком погашения 3 октября 2018 года – 955 542 551,95 грн (средневзвешенный уровень доходности — 17,35%).

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Теги: ОВГЗ, Минфин
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