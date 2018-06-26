НБУ разрешил местным администрациям размещать бонды на биржах

Национальный банк Украины (НБУ) предоставляет возможность местным органам власти размещать облигации местных займов на фондовой бирже с использованием расчетов по принципу "поставка ценных бумаг без оплаты". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Положение о депозитарной и клиринговой деятельности и обеспечении расчетов по сделкам с ценными бумагами предусматривало обслуживание таких бондов только вне фондовой биржи, напоминает НБУ.
Теперь же Нацбанк разрешил своему депозитарию обслуживать эти операции.
Размещение облигаций местных займов на фондовой бирже сможет отображаться в системе депозитарного учета.
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