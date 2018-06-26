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26.06.2018, 12:30

НБУ разрешил местным администрациям размещать бонды на биржах

НБУ разрешил местным администрациям размещать бонды на биржах

Нацбанк разрешил органам местного самоуправления размещать гособлигации на фондовых биржах

Национальный банк Украины (НБУ) предоставляет возможность местным органам власти размещать облигации местных займов на фондовой бирже с использованием расчетов по принципу "поставка ценных бумаг без оплаты". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Положение о депозитарной и клиринговой деятельности и обеспечении расчетов по сделкам с ценными бумагами предусматривало обслуживание таких бондов только вне фондовой биржи, напоминает НБУ.

Теперь же Нацбанк разрешил своему депозитарию обслуживать эти операции.

Размещение облигаций местных займов на фондовой бирже сможет отображаться в системе депозитарного учета.

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Теги: биржа, фондовый рынок, гособлигации, НБУ
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