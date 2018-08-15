НКЦБФР разрешила главе совета УМВБ купить 65% акций биржи

Александр Гинзбург намерен купить 65% акций УМВБ

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разрешила Александру Гинзбургу установить контроль над Украинской межбанковской валютной биржей (УМВБ). Об этом пишет FinClub.

"Согласовать приобретение существенного участия Александру Гинзбургу... в 64,895% уставного капитала Украинской межбанковской валютной биржи", - говорится в решении НКЦБФР N495 от 17 июля.

Речь идет о прямом участии в капитале УМВБ на 24,925%, а также опосредованном участии в размере 29,97% через компании Oakcroft Investments, FTN Monitor, Контрактовый дом УМВБ, а также о независимой от формального владения возможности значительного (решающего) влияния на руководство или деятельность профессионального участника в размере 10% уставного капитала УМВБ.

По данным YouControl, на 2 августа 2016 года у УМВБ было 40 акционеров, уставный капитал составлял 36 млн грн, а Александр Гинзбург был конечным бенефициарным собственником.

Гинзбург с 2012 года является главой биржевого совета УМВБ. По итогам прошлого года у него не было акций биржи, а 49% площадки принадлежали компании Группа УМВБ (79% принадлежали Анне Гриневич). При этом Александр Гинзбург был представителем этой компании.