Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

В оккупированном Симферополе крымский татарин поджег себя: фото
03.08.2018, 11:55

Японский фондовый рынок по капитализации обошел китайский

Японский фондовый рынок по капитализации обошел китайский

Рыночная стоимость всех акций компаний, торгующихся на биржах Японии, вчера превысила $6 трлн

Японский фондовый рынок по капитализации обошел китайский, пишет The Economic Times, ссылаясь на данные Bloomberg.

Рыночная стоимость всех акций компаний, торгующихся на биржах Японии, по итогам вчерашних торгов составила $6,17 трлн.

Накануне китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 2%, Shenzhen Composite - на 2,4%. Падение котировок вызвало заявление властей США о том, что они могут ввести более высокие пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд, по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1%.

Читайте также

Регистрация в сети. Зачем Минфину страница в терминале Bloomberg 27.07.2018Как будет работать институт номинального держателя 30.05.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: Китай, япония, фондовый рынок, биржа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 