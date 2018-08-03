Рыночная стоимость всех акций компаний, торгующихся на биржах Японии, вчера превысила $6 трлн

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Японский фондовый рынок по капитализации обошел китайский, пишет The Economic Times, ссылаясь на данные Bloomberg.

Рыночная стоимость всех акций компаний, торгующихся на биржах Японии, по итогам вчерашних торгов составила $6,17 трлн.

Накануне китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 2%, Shenzhen Composite - на 2,4%. Падение котировок вызвало заявление властей США о том, что они могут ввести более высокие пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд, по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1%.