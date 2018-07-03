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03.07.2018, 13:46

Запрос Минюста США привел к падению акций Glencore

Запрос Минюста США привел к падению акций Glencore

Чиновники поинтересовались операциями в Нигерии, ДРК и Венесуэле

После того как власти США запросили у крупнейшего в мире сырьевого трейдера Glencore Plc документы, касающиеся возможной коррупции и отмывания денег, акции компании упали до максимума за последние два года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, министерство юстиции США направило компании запрос на предоставление документов об операциях в Нигерии, Демократической Республике Конго и Венесуэле с 2007 г. по настоящее время.

Действия Минюста связаны с проверкой соблюдения Glencore закона о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) и законов США, касающихся отмывания денег. Акции компании после этого упали на 12,6%.

Швейцарский трейдер заявил, что рассматривает запрос и предоставит дополнительную информацию позднее.

К слову, компания уже сталкивается с возможностью расследования в Великобритании по подозрению во взяточничестве.

Glencore plc - британо-швейцарский трейдинговый холдинг, входящий в число крупнейших мировых компаний, торгующих металлами, полезными ископаемыми, энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией. Штаб-квартира находится в Бааре (кантон Цуг, Швейцария). Холдинг зарегистрирован в Сент-Хелиере (остров Джерси, коронное владение Великобритании). Компания имеет также представительства в Лондоне (нефтегазовое подразделение) и Роттердаме (Нидерланды, сельскохозяйственная продукция). В 2015 г. Glencore заняла десятое место в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний журнала Forbes. 9,25% акций принадлежат Суверенному фонду Катара.

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Теги: акции, Glencore
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