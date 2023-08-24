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НБУ выпустил ко Дню Независимости новую монету. Она посвящена украинской нации – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 11:13
НБУ выпустил ко Дню Независимости новую монету. Она посвящена украинской нации – фото - Фото
Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

Национальный банк ко Дню Независимости презентовал новые памятные монеты "Смелость быть. UA", посвященные украинской нации, сообщает пресс-служба регулятора.

"Они особенные, ведь обычно монеты посвящаются личностям, событиям или каким-то сугубо материальным вещам. Но мы попытались найти что-то, что нас объединяет и стоит того, чтобы быть запечатленным на монете. И мы нашли общую черту, которая очевидна для всего мира, риса, которая, по сути, стала синонимом слова "украинцы". Это – смелость!", – прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.

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Памятные монеты "Смелость быть. UA" продолжают серию "Бессмертная моя Украина".

Серебряная монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 925 пробы массой 31,1 г. Кроме того, монета украшена локальной позолотой. Тираж серебряной монеты – до 5000 штук.

На ее аверсе изображена стилизованная композиция, символизирующая Украину. Образ нашей Родины воплощен в символе трезубца, находящегося "на острие" времени, современных трендов, общественных процессов, внимания мира и создания новой мировой истории. На абсолютно зеркальном фоне расположено лезвие меча; наверху – малый Государственный Герб Украины.

На реверсе серебряной монеты содержится композиция, символизирующая феномен смелости и героического сопротивления украинскому народу. В центре изображена золотистая звезда.

Памятная монета по нейзильберу имеет номинал 5 гривен. Ее дизайн повторяет композицию серебряной монеты с акцентом изображения аверса на лезвии меча, размещённого на матовом фоне, как символический знак готовности украинцев защищать свою независимость с оружием в руках. Тираж монеты по нейзильберу – 75 000 штук.

Авторы эскизов этих знаковых для каждого украинца памятных монет – киевские художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор – Владимир Атаманчук.

Купить памятные монеты "Смелость быть. UA" можно с 24 августа 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализована тысяча серебряных монет и 15 тысяч монет из нейзильбера, все они будут доступны с первого дня продажи.

Наталия Софиенко
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