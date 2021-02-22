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Тема дня | НАБУ вручило подозрение второму человеку ПриватБанка. Что это значит для Коломойского

22.02.2021, 19:55
НАБУ вручило подозрение второму человеку ПриватБанка. Что это значит для Коломойского - Фото
Владимир Яценко (Фото: Facebook/ Владимир Яценко)

Владимир Яценко – правая рука Александра Дубилета и личный банкир Коломойского – первый экс-менеджер ПриватБанка под подозрением НАБУ в растрате

Сегодня утром 22 февраля НАБУ вручило подозрение Владимиру Яценко – очень важному топ-менеджеру ПриватБанка времен Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Экс-банкира задержали буквально "в воздухе" – чартерный рейс, на котором Яценко пытался вылететь из Днепра в Вену, по требованию детективов НАБУ принудительно посадили в аэропорту Борисполь.

Яценко вручили подозрение по статье 191 Уголовного кодекса – растрата имущества со злоупотреблением служебного положения.

Генпрокуратура, НАБУ и Госбюро расследований уже несколько лет занимаются делом ПриватБанка. Речь идет о возможном мошенничестве в финучреждении на $5,5 млрд – эти убытки во время национализации покрыло государство. Роль бывшего топ-менеджера в фактическом банкротстве Привата пока до конца не определена.

Задержанный известен как "правая рука" многолетнего главы Привата Александра Дубилета. Именно он, по информации собеседников LIGA.net в банке и НБУ, руководил "секретной структурой" внутри ПриватаБанка, которая занималась выдачей кредитов компаниям, связанным с Коломойским и Боголюбовым.

Что известно о задержании Яценко и чем он занимался в Привате?

"Сняли с самолета". Как и почему задержали Яценко

Подозрение Яценко подписала лично генпрокурор Ирина Венедиктова (в декабре 2020-го она вошла в число прокуроров, которые заняты в трех основных производствах относительно неформальной бизнес-группы Приват Коломойского и Боголюбова).

Яценко практически удалось избежать задержания. Утром 22 февраля, почти сразу же после согласования подозрения, он вылетел в Австрию – чартерным рейсом на самолете, который принадлежит авиакомпании Роза Ветров. Компания неофициально входит в группу Приват.

По информации главреда издания Цензор Юрия Бутусова, самолет почти долетел до границы: только после того, как директор НАБУ Артем Сытник по спецсвязи позвонил в Украэрорух (занимается аэронавигационным обслуживанием воздушного движения в Украине), борту с Яценко закрыли воздушный коридор и принудительно развернули в Борисполь.

Карта полета самолета, на котором летел Владимир Яценко. Источник: телеграм канал

"Круг лиц, которому было известно о подписанных мной подозрениях, был очень узким, – написала Венедиктова. – Это не помешало фигуранту чудесным образом заказать чартер в Вену, находясь в Днепре. Мы привыкли к "сливам" планов правоохранителей. Это должно стать темой отдельного расследования".

На момент публикации в НАБУ не сообщили подробностей подозрения. Единственная деталь – оно проходит по статье 191 (часть пятая) Уголовного кодекса – присвоение и растрата средств в особо крупных размерах, организованная группой лиц. Фигурантам подобных дел грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные посты  до трех лет.

Менеджер личного банка Коломойского, совладелец Monobank. Кто такой Владимир Яценко

Владимир Яценко работал в ПриватБанке с 1992 по 2016 годы. С 2004-го он – первый заместитель предправления банка Александра Дубилета.

В его зону ответственности входил сектор корпоративных клиентов Привата. Как рассказали два высокопоставленных собеседника LIGA.net в банке и НБУ, именно Яценко считается создателем "банка в банке" – тайного подразделения с 500 сотрудниками, которое занималось кредитованием компаний Коломойского и Боголюбова.

"Яценко был главным координатором между акционерами и банком в вопросах связанных операций", – говорит один из собеседников.

На момент национализации в декабре 2016 года корпоративный кредитный портфель Привата на 95% состоял из инсайдерских кредитов, три четверти из них выданы всего 36 заемщикам, рассказывал обновленный менеджмент банка в середине 2017 года. Согласно расследованию детективного агентства Kroll (проходило в 2017-18 годах), в течение 10 лет по схемам связанного кредитования из Привата было выведено 5,5 млрд грн.

Отдельные эпиздоды работы "банка в банке" фигурируют в материалах разбирательства между Приватом и экс-собственниками в Лондонском суде, иске к Коломойскому и Боголюбову Минюста США и материалах международного журналистского расследования FinCEN Files.

Также первый заместитель Дубилета участвовал в переговорах с НБУ о программе докапитализации Привата перед тем, как он перешел в госсобственность, уточняет другой собеседник LIGA.net. В частности, он занимался "проектом" по переводу на баланс банка залогов по связанным кредитам на 35 млрд грн. Сейчас эти активы оцениваются в 4 млрд грн.

Как и другие экс-топ-менеджеры Привата, Яценко несколько раз пытался оспорить национализацию. В 2017 году он вместе с Олегом Гороховским, Александром и Дмитрием Дубилетами и другими бывшими топ-руководителями банка стал сооснователем компании FintechBand, которая развивает проект Monobank.

Уголовные дела: в чем могут подозревать Яценко

Яценко фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных с предполагаемым мошенничеством в Привате, сообщил LIGA.net один из участников судебных процессов вокруг банка.

Еще в 2017 году Генпрокуратура открыла несколько уголовных дел по статьям 218 и 220 УК – доведение банка до банкротства, рассказывал первый предправления Привата после национализации Александр Шлапак.

По информации издания Экономическая правда, ГПУ расследует, как минимум, два эпизода, ответственность за которые потенциально несут экс-топ-менеджеры банка.

Первое – завладение рефинансом НБУ. В 2014 банк выдал за счет этих средств кредиты 42 резидентам, подконтрольным группе Приват, которые вывели деньги (18,9 млрд грн) на счета шести нерезидентов.

Второе – операции 15-16 декабря 2016 года (за несколько дней и во время национализации). Руководство Привата заключило с Claresholm Marketing – одним из старейших офшоров, связанных с группой Приват – кредитные договоры на сумму $389 млн и €60 млн. Деньги банку так и не вернули.

По информации собеседника LIGA.net среди адвокатов государства на судах по Привату, одним из фигурантов дела Claresholm выступает именно Яценко. 

Один из важных участников национализации считает, что подозрение Яценко – сигнал Игорю Коломойскому. "Пидозра лежала на столе Венедиктовой несколько месяцев. Но ей все время чего-то не хватало, а сейчас всего хватило!?", – задает риторический вопрос собеседник LIGA.net. По его мнению, без санкции Владимира Зеленского Венедиктова не подписала бы подозрение, и это означает, что Банковая не собирается поддерживать экс-владельцев ПриватБанка.   

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игорь коломойский александр дубилет дело приватбанка агентство kroll
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