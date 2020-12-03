Один из старейших офшоров, связанных с бизнесом Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова Claresholm Marketing Ltd или "Клара", как называют ее юристы государственного ПриватБанка, открывает новую страницу в судебной войне вокруг национализации.

Иски компании, поданные к банку в ноябре 2020 года, могут претендовать на звание едва ли не самых экзотических в истории украинского правосудия: крупный заемщик Привата времен Коломойского-Боголюбова внезапно потребовал восстановить свой долг на 13 млрд грн*, который банк списал два месяца назад.

Claresholm занимает важное место в истории национализации. Компания присутствует в многочисленных судебных исках и материалах расследования украинской прокуратуры о мошеннических схемах, связанных с банком, о ней говорилось и в публикациях проекта FinCEN Files о выводе денег Коломойским.

В Едином реестре судебных решений можно найти восемь исков от Claresholm к Привату о восстановлении кредита. Все – с похожими требованиями.

Что это – маневр ради защиты экс-менеджеров и владельцев банка от уголовных дел или попытка укрепить позиции Коломойского и Боголюбова перед решающими судами в Лондоне?

LIGA.net искала логику в действиях компании.

"Клара", профсоюз и 10 исков. Что оспаривает офшор Коломойского

Долг Claresholm Marketing Ltd перед ПриватБанком возник буквально за несколько дней до национализации – в середине декабря 2016-го.

По версии государства, даже за считанные дни до перехода в госсобственность банк активно кредитовал компании своих владельцев. На момент национализации таких заемщиков в Привате было более двух сотен, сумма финансирования – 194 млрд грн. Claresholm – одна из них.

Почти весь портфель связанных кредитов Привата перестал обслуживаться сразу после национализации. Кредит Claresholm стал первым из "токсичного" наследства экс-владельцев Привата, который был полностью списан с баланса банка. Приват смог сделать это по двум причинам. Во-первых, безнадежный долг уже давно покрыли резервами. Во-вторых, в апреле НБУ обновил правила которые регулируют списание проблемных кредитов банками (постановление №49).

Со списанием банк фактически добровольно отказался от каких-либо претензий к Claresholm, смирившись с убытками на 13 млрд грн. Но не прошло и месяца, как компания решила оспорить добрый жест кредитора в суде. За ноябрь Claresholm подала в Хозсуд Киева восемь похожих по сути исков, в которых требовала признать решение правления о списании недействительным, обязать банк выполнять условия кредитных договоров, определить эти договора, как действующие.

Четыре из них истец отозвал сам, два суд оставил без движения, еще по двум – был назначен состав суда (оба – о признании недействительным решения правления о списании), однако дата первых слушаний пока неизвестна.

За несколько недель до первых исков Claresholm в Окружном админсуде Киева появилось еще одно дело – о признании недействительным постановления НБУ №49 о правилах списания банками проблемных долгов. Истец, подавший два иска, – Профсоюз ПриватБанка, который ранее добивался отставки топ-менеджмента финучреждения.

20 лет в Украине. Большая связь Claresholm с Коломойским

Принадлежность Claresholm к офшорной империи Коломойского и Боголюбова не вызывает практически никаких сомнений.

Еще 13 декабря 2016 года НБУ признал ее связанной с экс-владельцами ПриватБанка. С 2017 года компания пытается оспорить связанность в суде. Также она выступает третьим лицом в исках Коломойского к Привату и НБУ о защите чести и достоинства.

Claresholm причастна к бизнесу олигархов уже около 20 лет. Первое упоминание о ней как потенциально связанной с финансово-промышленной группой Приват, датировано 2002 годом. Тогда она числилась акционером Жидачевского целлюлозно-бумажного комбината (принадлежность предприятия к группе Приват в 2007 году подтвердил в интервью Украинской правде партнер Коломойского Геннадий Корбан).

Также "Клара" засветилась в истории с уклонениями от налогов Укрнафтой, которая через виргинскую компанию экспортировала минеральные удобрения, произведенные на Днепроазоте Коломойского/Боголюбова, писали в 2014 году Наші гроші.

Последние проявления Claresholm – расследование Генрокуратуры о том, как Приват выдал компании 16 млрд грн накануне национализации (сейчас доступ к соответствующим судебным материалам закрыт).

Осенью 2020-го компания попала на страницы международного журналистского расследования FinCEN Files. Согласно его данным, в декабре 2015-го и январе 2016-го счет Claresholm в кипрском филиале ПриватБанка был пополнен на $202 млн. Расследователи допускали, что "Клара" была центральным звеном в выводе денег Коломойским и Боголюбовым, за счет которых они, в частности, покупали недвижимость в США.

Уголовные дела или Лондон? Зачем "Клара" восстанавливает долг

Зачем компания с таким серьезным бекграундом в Украине хочет восстановиться в качестве должника государственного банка, если раньше об обслуживании долга с ее стороны не было и речи?

Адвокат Claresholm Александр Алексеев отказался говорить о мотивации своих клиентов, посоветовав LIGA.net обратиться к ним напрямую – по адресу в городе Тортола на Британских Виргинских островах. После публикации в ПриватБанке сообщили LIGA.net, что "процедура списания не означает прощение долгов. Банк продолжает преследование в судебном порядке".

Чем Claresholm может угрожать списание кредита? Есть два предположения.

Первое. Уголовные дела против менеджмента и экс-собственников

На момент возникновения долга Claresholm 15 декабря 2016 года все кредитные операции такого масштаба в ПриватБанке проходили через председателя правления – Александра Дубилета.

Сам по себе "плохой долг" – это не повод для того, чтобы привлекать к ответственности сотрудника финучреждения, отмечает в комментарии LIGA.net партнер юридического агентства Абсолют Ирина Земляна. Другое дело – злоупотребление служебным положением, о чем говорилось в материалах Генпрокуратуры и НАБУ по ПриватБанку.

Фактически менеджмент знал о запрете со стороны НБУ, но все равно выдал кредит связанной с собственниками Claresholm. Списав долг четыре года спустя банк фактически зафиксировал убыток от предполагаемого сговора.

"Можно предположить, что действуя умышленно и достоверно, менеджмент совершил активную операцию по выдаче кредита, – говорит Земляная – По факту, это уголовно наказуемое деяние – растрата денежных средств в особо крупных размерах".

Как восстановление кредита поможет экс-менеджменту и вероятным собственникам избежать возможных уголовных дел? Земляная полагает, что иск против списания интересен конечным бенефициарам Claresholm (не исключено, что это лично Коломойский и Боголюбов): так они пытаются затянуть время и доказать, что не влияли на решение банка выдать компании кредит в 2016 году.

Второе. Влияние на Лондонский процесс

В 2017 году Генпрокуратура инициировала 17 исков относительно возврата кредитов ПриватБанка из связанного портфеля. Это добавило головной боли юристам банка, который как раз в то время начинал разбирательство с Коломойским и Боголюбовым в Лондоне. Процессы в Украине противоречили заявлениям банка о мошенничестве, вспоминал высокопоставленный собеседник LIGA.net в ПриватБанке.

"В Лондоне банк утверждает, что нет смысла рассматривать все кредиты по отдельности, поскольку они были выданы заведомо подставным компаниям, – говорил собеседник. – В то же время в Украине у нас был ряд производств, где ГПУ от имени банка пыталась реально взыскать с этих же фирм деньги, тем самым признавая их реальным бизнесом".

По этой логике, списание долга Claresholm и других подобных кредитов – логичный шаг банка, поскольку судиться с компанией нет смысла. Иск компании вернет ей статус "активного должника", а это может привести к тому, что банку придется все же пройти формальную процедуру взыскания этого долга (включая суды и исполнительные производства, – Ред.), полагает Земляна.

"Это, пожалуй, первый случай в практике банковского и финансового права, – говорит Земляная. – Если решение о списании долга будет отменено, скорее всего, будет применено правило реституции, а взыскание долга в принудительном порядке – возобновлено. Точнне, в случае с Claresholm – только начато".

* Сумма уточнена после публикации

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