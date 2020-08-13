Юлия Фролова - о программе кредитования с ЕИБ и о том, что значит, когда банк является частью команды своих клиентов

На правах спонсорства

В июле 2020 Банк Альянс завершил процедуру отбора и получил статус банка-участника Программы финансирования Европейского инвестиционного банка, направленной на поддержку реального сектора экономики и развитие малого и среднего бизнеса Украины.

23 июля 2020 между Банком Альянс, Министерством финансов Украины и Государственным экспортно-импортным банком Украины, было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает предоставление кредитов в рамках проектов ЕИБ «Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации» и «Основной кредит для аграрной отрасли - Украина».

Средства ЕИБ на общую сумму €20 млн могут направляться Банком на кредитование средне- и долгосрочных инвестиционных потребностей (до 10 лет) и среднесрочного оборотного капитала (от 2 лет) предприятий частного сектора экономики Украины.

Такое долгосрочное финансирование могут получить украинские компании, которые уже сейчас строят планы по развитию, несмотря на пандемию коронавируса и вызванный ею кризис.

Что это за программа, как в ней поучаствовать, какие украинские предприниматели могут воспользоваться поддержкой ЕИБ и сколько это будет стоить?

Об этом – в интервью председателя правления Банка Альянс Юлии Фроловой.

- У Европейского инвестиционного банка много больших проектов по всему миру, но в Украине его финансовую поддержку используют далеко не все банки. Почему банк Альянс решил присоединиться к программе финансирования малого-среднего бизнеса от ЕИБ?

- Наша стратегия развития на 2019-22 годы предусматривает активное кредитование корпоративного сектора. Особый акцент – на работе с малым и средним бизнесом и предприятиями аграрной отрасли. При этом анализ украинского рынка показывает, что банки работают в условиях очень нестабильного и ограниченного по срокам фондирования. Поэтому нам нужен был партнер, который способен предоставить стабильный долгосрочный ресурс, при этом дать свою экспертизу в плане передовых практик риск-менеджмента и подходов к кредитованию.

Европейский инвестиционный банк – финансово-кредитное учреждение Европейского союза, которое работает с Украиной с 2004 года по ряду программ поддержки украинской экономики и социального сектора. Одно из ключевых направлений инвестиций ЕИБ - развитие предпринимательства через кредитование инвестиционных проектов на расширение производства, внедрение энергосберегающих технологий, проектов по защите окружающей среды. В этом смысле для нас это идеальный партнер, который может помочь с долгосрочным ресурсом, в чем очень нуждается украинский бизнес, а именно наши клиенты.

- Насколько сложно украинскому банку стать частью большой программы ЕИБ? Сколько времени занял процесс вхождения в нее в вашем случае?

- Я не зря начала с темы стратегии: мы развивали Банк Альянс в соответствии со стандартами европейских банковских традиций. Мы – единственный банк, с украинским капиталом, кто получил в прошлом году кредитный рейтинг от международного агентства Standard and Poor’s на уровне «В-/В» с прогнозом «стабильный». На протяжении всего 2019 года мы обновляли оргструктуру. Было создано отдельное подразделение в Банке по работе с агробизнесом, которое уже на сегодня имеет практический опыт финансирования с использованием инструментов Мирового банка. Также прошла качественная реорганизация Департамента малого и среднего бизнеса: выделены региональные менеджеры по организации работы с таким сегментом клиентов, что позволило учитывать, как региональную специфику, так и упростить коммуникации для решения вопросов наших клиентов. Параллельно банк проводил разработку и тестирование кредитных продуктов и совершенствовал кредитную экспертизу, руководствуясь требованиями ЕИБ. В 2020-м мы уже были глобально готовы, к тому, чтобы стать партнёром ЕИБ в Украине.

- То есть еще до подписания соглашения у вас был определенный пул проектов по кредитованию, которые соответствовали ЕИБ по уровню?

- Да, наработанные кейсы были. Тем более, что требования ЕИБ известны – мы просто взяли их за основу, кредитуя самостоятельно клиентов МСБ и аграриев по тем процедурам, которые принимает ЕИБ. Кроме того, мы стали одними из первых, кто присоединился к государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%». У нее похожая идеология с тем, что предлагает ЕИБ: доступные кредиты для бизнеса, который хочет развиваться, модернизироваться и создавать новые рабочие места.

- Кто принимает решение о выдаче кредита? Вы или каждый кейс нужно согласовывать в ЕИБ?

- Кредитная экспертиза, как и принятие решения о возможности выдачи кредита заемщику – это зона ответственности и риски банка, прежде всего. ЕИБ, в свою очередь, утверждает проекты, под которые используются средства Евросоюза. Акцепт заявки Клиента со стороны ЕИБ представляет собой проверку соответствия его деятельности Законодательству Украины, требованиям Европейского Союза по вопросам охраны окружающей среды, стандартам и принципам, принятым Европейским Союзом, а также кредитной политике самого Европейского инвестиционного банка.

- Какие цели могут быть приняты?

- Инвестиционные проекты, особенно там, где фокус сделан на экологичности, социальном эффекте, повышении эффективности бизнеса с точки зрения энерго- и ресурсоемкости. Можно привлечь деньги и на финансирование оборотного капитала, но бизнес-план в таком случае тоже должен быть связан с модернизацией производства. И не менее важно качество проработки самого проекта: по правилам он должен быть профинансирован, минимум, на 30% собственными средствами заемщика. Это значит, что бизнес-план должен быть детальным и качественным. Мы помогаем с этим нашим клиентам, как их тиммейт.

- Какие ресурсы ЕИБ предоставляет Украине и какую часть этих денег может взять на себя Альянс Банк?

- Программа «Основной кредит для аграрной отрасли - Украина» - предусматривает возможность получения инвестиционных кредитов сроком до 10 лет на финансирование проектов с целью улучшения цепочки создания добавочной стоимости для зерновых и масличных культур, рыбного хозяйства и аквакультур в Украине. Иными словами, предприятия, которые производят готовый продукт или услуги в данной цепочке, например, сам агропроизводитель, поставщики агросектора, логистические и складские компании, а также переработчики могут рассчитывать на получение кредита.

Программа «Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации» имеет менее длинный срок кредитования, до 5 лет, при этом она рассчитана на реальный сектор экономики без специализации бизнеса. Таким образом заявки на кредитование могут предоставляться предприятиями практически без ограничения по отраслям, за исключением изначально запрещенных видов деятельности.

На данном этапе мы подписали соглашение на получение транша в размере €20 млн. Надеюсь, на этом наше сотрудничество не закончится, и в случае успешной реализации первых проектов мы рассчитываем на возможное увеличение объемов финансирования.

- Какие отрасли видите главной аудиторией проекта?

- Доступные ресурсы – большая проблема украинской экономики. Даже в очень успешном агросекторе довольно низкие показатели капиталоемкости. Вместе с тем, компании нуждаются в модернизации, как в плане производства, так и в плане логистики. В производстве имею в виду, например, системы полива: у нас этим может похвастаться далеко не каждый аграрий, хотя это совершенно необходимая часть их бизнеса. В логистике – элеваторы, зерновозы, емкости для хранения. Все это – перспективные проекты, прямо связанные с модернизацией отрасли, повышения урожайности на гектар, сокращение издержек.

- У вас уже есть заявки на участие в программе ЕИБ? Или, возможно, уже есть завершенные сделки?

- Мы подписали соглашение с ЕИБ только в конце июля, поэтому завершенных кейсов пока нет. Сейчас рассматриваем пять заявок.

Но пул потенциальных клиентов шире. Перспективными видим агропредприятия, логистику, машиностроение, медицину.

- Есть ли ограничение по сумме одного кредита?

- В теории, на условиях соглашения, Банк может выдать кредит одному клиенту не более €12,5 млн. Но не думаю, что будет разумно распределить лимит на двух заемщиков.

- Какие запросы озвучивают клиенты в плане сумм?

- В работе Банка сейчас 5 заявок на получение финансирования по программам ЕИБ, суммы по которым варьируются от €150 тысяч, к примеру, для приобретения спецтехники или комбайна, до €3 млн по проектам, которые влекут за собой существенные увеличение производственных мощностей.

- Если обобщить и описать портрет идеального заемщика, у которого будут очень высокие шансы попасть в проект ЕИБ, каким должен быть его бизнес? Например, мы знаем, что в Европе нетерпимо относятся к таким вещам, как серые зарплаты. Что еще можно выделить в списке must have для претендента на кредит по программе ЕИБ?

- Прежде всего я бы выделила такую вещь, как знание своего дела. В том смысле, что вы должны понимать, зачем существует ваш бизнес и видеть, как он будет развиваться на годы вперед. Второе – хороший и стратегически проработанный бизнес-план. Заемщик должен быть уверен в нем, понимать, когда и при каких условиях есть шанс расшириться. При наличии этих условий, мы концептуально готовы вступать в финансирование.

- Многие компании жалуются, что из-за дотошности банков, например, в плане требований к финотчетности, многие по умолчанию не имеют доступа к кредитам. Особенно в регионах, где не каждый малый предприниматель в принципе умеет вести нормальную отчетность. Эта проблема способна сократить вашу потенциальную аудиторию?

- Небольшим предпринимателям или стартапам я бы советовала обратить внимание на программу “5-7-9”. Проект ЕИБ больше ориентирован на уже состоявшийся бизнес, который имеет сформированные бизнес-процессы и уже создает добавленную стоимость, у него есть доля рынка и он хочет ее увеличить с помощью конкретных действий. Если с бизнес-планом у кого-то возникают сложности, этим клиентам помогут наши консультанты, которые работают почти во всех регионах Украины. Отдельное направление экспертов у нас работает по агросектору. Наши специалисты напрямую контактируют с собственниками, подсказывают, как сформировать бизнес-план, как оптимизировать денежный поток и тому подобное, какие ошибки устранить. Это наша задача, как банка в команде клиента, настоящего тиммейта.

- Насколько помощь ЕИБ может снизить ставки по кредитам?

- Участие в Программах ЕИБ позволяет нашему банку снизить процентные ставки по кредитным программам. Но стоит отметить, что на процентную ставку предлагаемую ЕИБ для банка влияет не только стоимость фондирования и риски страны - хотелось бы это подчеркнуть. 7% в валюте – это как раз оценка того, насколько европейские институты оценивают риски, связанные с Украиной, которые, к сожалению, не только экономические.

В настоящее время, снижение учетной ставки НБУ также задало вектор на снижение стоимости ресурса на рынке, поэтому ключевыми участниками программы прорабатывается возможность фондирования в гривне с целью расширить программу на большее количество заемщиков, которые сегодня опасаются брать кредиты в валюте. Таким образом, хотя кредитование в гривне по программе Европейского инвестиционного банка пока не предусмотрено, их помощь в удешевлении кредитования нельзя недооценивать.

- Как проект с ЕИБ повлияет на ваши подходы к риск-менеджменту? Позволяет ли это ослабить некоторые требования к заемщикам?

- На сам риск-аппетит банка сотрудничество с ЕИБ не влияет, поскольку ответственность за качество кредитного портфеля лежит все равно на нас. В последние три года мы активно развивали кредитование, сохранив при этом очень низкий, по меркам нашего рынка, уровень NPL (non-performing loans, кредиты, которые не обслуживаются, - Ред.), который на начало 2020 года составлял всего 1,6% (рынок – 48%), а на 01.08.2020 – 1,52%. Хотелось бы его сохранить на таком же уровне и в дальнейшем. Думаю, сотрудничество с международными институтами будет мотивировать нас еще больше внимания уделять качеству кредитной экспертизы. На мой взгляд, такие проекты – это большой позитив для украинской экономики. Для нас это очень хорошая возможность вырастить целый кластер качественных заемщиков. Собственно, для этого и работают наши консультанты.

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