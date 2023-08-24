Доллар подорожал, а евро подешевел. Курсы валют в банках

В четверг, 24 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 4 коп. и составил 37,82 грн. Курс продажи поднялся на 3 коп. до 38,66 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 38,2 грн. Для продажи минимальный курс – 38,25 грн, максимальный – 39 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 6 коп. и составил 41,11 грн. Курс продаж опустился на 5 коп. до 42,28 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 41,7 грн. Для продажи минимальный курс – 41,75 грн, максимальный – 43,3 грн.

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