Гривня укрепилась еще на 27 копеек. Курс валют НБУ
24.08.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 24 августа курс гривни по отношению к евро вырос на 27 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на прежнем уровне.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
- По программе єОселя выдали 2555 ипотечных кредитов, почти сто – на прошлой неделе
- Украинцы берут все больше микрокредитов, но сумма займов уменьшается
Читайте также
Последние новости
Комментарии