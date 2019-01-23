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23.01.2019, 21:15

IFC готова инвестировать в один из украинских госбанков

IFC готова инвестировать в один из украинских госбанков

Международная финансовая корпорация подтвердила готовность инвестировать в капитал Укргазбанка

Руководство Международной финансовой корпорации (IFC) готово рассматривать инвестиции в капитал государственного Укргазбанка. Об этом глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив сообщила у себя в Facebook.

"На заседании Национального инвестиционного совета руководство IFC подтвердило готовность рассматривать инвестиции в капитал Укргазбанка. В течение следующих месяцев начнется подготовительная работа, в том числе due diligence", - написала она.

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В конце прошлого года Укргазбанк привлек у Национального банка Украины кредит рефинансирования на 3 млрд грн. В ноябре банк уже привлекал у Национального банка Украины кредит рефинансирования на 3 млрд грн.

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В сентябре Укргазбанк сменил главу набсовета. Обновление состава наблюдательного совета было одним из условий IFC для вхождения в капитал финучреждения.

Укргазбанк создан 21 июля 1993 года. На 1 января 2018 года его бенефициарным владельцем являлось государство в лице Министерства финансов (94,9 % акций).

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Теги: Укргазбанк, банк, IFC
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