IFC готова инвестировать в один из украинских госбанков

Руководство Международной финансовой корпорации (IFC) готово рассматривать инвестиции в капитал государственного Укргазбанка. Об этом глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив сообщила у себя в Facebook.

"На заседании Национального инвестиционного совета руководство IFC подтвердило готовность рассматривать инвестиции в капитал Укргазбанка. В течение следующих месяцев начнется подготовительная работа, в том числе due diligence", - написала она.

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В конце прошлого года Укргазбанк привлек у Национального банка Украины кредит рефинансирования на 3 млрд грн. В ноябре банк уже привлекал у Национального банка Украины кредит рефинансирования на 3 млрд грн.

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В сентябре Укргазбанк сменил главу набсовета. Обновление состава наблюдательного совета было одним из условий IFC для вхождения в капитал финучреждения.

Укргазбанк создан 21 июля 1993 года. На 1 января 2018 года его бенефициарным владельцем являлось государство в лице Министерства финансов (94,9 % акций).