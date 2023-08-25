Курс гривни снизился. Официальный курс валют
25.08.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 25 августа курс гривни по отношению к евро опустился на 12 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на прежнем уровне.
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