Наличная валюта в банках подешевела
25.08.2023, 11:00
Фото: Pexels
В пятницу, 25 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, не изменился и составляет 37,82 грн. Курс продажи упал на 1 коп. – до 38,66 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,95 грн, максимальный – 38,2 грн. Для продажи минимальный курс – 38,25 грн, максимальный – 39 грн.
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Средний курс евро снизился на 6 коп. Курс покупки составил 41,05 грн, курс продажи – 42,22 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,7 грн, максимальный – 41,7 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 43,3 грн.
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