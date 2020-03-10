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НБУ решил поддержать гривню: за полчаса продал $150 млн

НБУ решил поддержать гривню: за полчаса продал $150 млн
10.03.2020, 10:53

Нацбанк начал продавать валюту. Банкиры отмечают, что курс пока слабо отреагировал на интервенции

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 10 марта, вышел на межбанковский рынок с интервенциями. За первые 30 минут регулятор продал $150 млн.

"Торги открылись продажами НБУ. За первые 30 минут им продано порядка $150 млн. Рынок находится в диапазоне $25,27/31. Наличный рынок торгуется  выше: $25,50/25,80", - сообщили в ОТП Банке.

В Райффайзен Банке сказали LIGA.net, что НБУ действительно продал $150 млн и "готов еще продавать".

"Курс пока слабо отреагировал на интервенции НБУ - рост курса продолжается", - отметили в Райффайзен Банке.

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Тарасовский Юрий, Шевчук Сергей
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