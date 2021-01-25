ПриватБанк выиграл "дело АЗС" у структур Коломойского

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и отменил постановление Хозяйственного суда Киева от 10 марта 2020 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 23 июня 2020, которыми было удовлетворено ходатайство 38 компаний, связанных с группой "Приват". Прежними решениями ПриватБанку было запрещено употреблять любые действия по возврату 247 АЗС, переданных банком в лизинг.

Как пишет Finbalance, согласно судебным материалам, в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами Приватбанка, заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от ПриватБанка 247 АЗС.

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В дальнейшем эти компании передали указанные АЗС в аренду для 38 компаний-операторов (которые являются истцами в упомянутом деле).

Задолженность компаний-лизингополучателей перед ПриватБанком превышает 2 млрд грн, а банк принимает меры по расторжению соответствующих договоров финансового лизинга и возврата объектов лизинга, которые находятся в аренде у компаний-заявителей.

По данным ПриватБанка, на конец третьего квартала 2020 года объем портфеля кредитов и дебиторской задолженности по финансовому лизингу, которую он связывает с бывшими акционерами, составил 217,3 млрд грн.

Розничная сеть так называемой группы "Приват" состоит из порядка 1500 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в Украине. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС. Формально управление сетью АЗС Привата осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год.

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Юрий Тарасовский

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