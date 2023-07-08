UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сенс банк национализируют в июле – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 12:50
Сенс банк национализируют в июле – Bloomberg - Фото
Фото - пресслужба Сенс Банк

Уже на следующей неделе в Украине национализируют Sense Bank ("Сенс Банк", предыдущее название – "Альфа-банк Украина") российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам неназванного украинского чиновника, национализация банка состоится в середине июля.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

АО "Сенс Банк" – это бывший Альфа-Банк, отказавшийся от старого бренда из-за его российского происхождения.

Наталия Софиенко
национализацияальфа банксенс банк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 