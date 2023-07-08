Сенс банк национализируют в июле – Bloomberg

Уже на следующей неделе в Украине национализируют Sense Bank ("Сенс Банк", предыдущее название – "Альфа-банк Украина") российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам неназванного украинского чиновника, национализация банка состоится в середине июля.

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АО "Сенс Банк" – это бывший Альфа-Банк, отказавшийся от старого бренда из-за его российского происхождения.