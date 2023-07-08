Сенс банк национализируют в июле – Bloomberg
08.07.2023, 12:50
Фото - пресслужба Сенс Банк
Уже на следующей неделе в Украине национализируют Sense Bank ("Сенс Банк", предыдущее название – "Альфа-банк Украина") российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам неназванного украинского чиновника, национализация банка состоится в середине июля.
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АО "Сенс Банк" – это бывший Альфа-Банк, отказавшийся от старого бренда из-за его российского происхождения.
- Крупнейшие бенефициары Сенс Банка – Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,40%) – находятся под санкциями СНБО.
- В октябре 2022 года Верховная Рада приняла закон о порядке национализации системных банков во время военного положения за 1 гривню, но этого оказалось недостаточно для национализации Сенс Банка.
- Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 июня, подписал законопроект №9107-1, позволяющий выводить с рынка системно важные банки, если их акционеры находятся под санкциями.
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