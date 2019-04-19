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19.04.2019, 08:53

Суд отказался снимать арест со счетов банка сына Януковича - ГПУ

Суд отказался снимать арест со счетов банка сына Януковича - ГПУ

Судья Шевченковского райсуда Киева отказалась снимать арест с ряда счетов во Всеукраинском банке развития

Шевченковский районный суд Киева отказался снимать арест с ряда счетов во Всеукраинском банке развития. Об этом сообщил пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Только что судья Шевченковского райсуда Евгений Мартынов принял решение отказать в снятии ареста с ряда счетов банка ВБР. Работаем дальше", - написала она.

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Ранее Сарган сообщала, что 17 апреля Шевченсковский райсуд Киева отменил арест счетов у ликвидированном банке ВБР, владельцем которого был Александр Янукович – старший сын беглого экс- президента Виктора Януковича.

По информации пресс-секретаря генпрокурора, на счетах этого банка было арестовано 1,2 млрд грн.

Деньги в ВБР Януковича были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский районный суд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это "отсутствием оснований для его продолжения".

По данным СМИ, в течение ноября 2018 года Печерский суд Киева отменил аресты, по меньшей мере, с 26 счетов, которые правоохранители связывали с окружением экс-президента. В ГПУ сомневались, что размороженные счета связаны с его окружением.

Изначально на счетах Януковича в ВБР находились 2,6 млрд грн, но после снятия ареста со счетов компаний, 2 млрд грн были переведены в другие банки, а остальные средства существуют только на бумаге.

Также сообщалось, что почти 2 млрд грн из ВБР были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко (Международный инвестиционный банк).

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Теги: всеукраинский банк развития
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