Суд открыл дело о банкротстве компании, у которой ПриватБанк отсудил 4 млрд грн

4 января Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ООО с иностранными инвестициями "Новофарм", сообщает Finbalance.

Этот же суд 15 октября 2020 года удовлетворил иск ПриватБанка к ООО "Новофарм" и компании Pointex Sale LLP о взыскании 4 млрд грн задолженности.

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Согласно судебным материалам, 16 декабря 2016 года (за несколько дней до национализации) ПриватБанк открыл кредитную линию для ООО "Новофарм" с лимитом 3,2 млрд грн. В качестве обеспечения по соответствующим кредитным обязательствам Pointex Sale LLP предоставила в т.ч. евробонды ПриватБанка номинальной стоимостью $80 млн, которые были выпущены банком через UK SPV Credit Finance plc (эти бумаги в конце концов попали под bail-in/списание в ходе национализации ПриватБанка).

16 августа 2019 года Хозсуд Днепропетровской области издал приказ о принудительном исполнении своего решения от 23 июля, которым был удовлетворен иск ПриватБанка в ООО "Новофарм" и взыскано с ответчика в пользу истца 288 млн грн задолженности по процентам за упомянутый выше кредитный договор от 16 декабря 2016 года. Кроме того, учитывая несвоевременную выплату заемщиком процентов, суд по требованию банка разорвал указанное кредитное соглашение (сумма займа была 3,2 млрд грн под 10,5%).

По данным ГПУ, НБУ признал ООО "Новофарм" связанным с ПриватБанком лицом. Как отмечалось, кредитный договор от 16 декабря 2016 года был заключен вопреки ограничениям в рамках реструктуризации задолженности Новофарм по ранее заключенным кредитным договорам от 18.05.2012 и 24.02.2016.

В марте 2020 года ПриватБанк сообщал о решении лондонского суда по выплатам для ограниченного круга держателей его евробондов (несвязанным с бывшими акционерами).

2 ноября ПриватБанк списал кредитов, которые связывают с бывшими акционерами, на 3,2 млрд грн.

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Юрий Тарасовский

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